La compañía de búsqueda marítima Ocean Infinity examinó aproximadamente 7.571 kilómetros del océano Índico

El Gobierno de Malasia reanudará la búsqueda de los restos del vuelo MH370, el avión que desapareció hace más de 11 años

Compartir







La última búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace 12 años sobre el océano Índico con más de 230 personas a bordo, no ha aportado nuevas pistas sobre la ubicación del avión, según la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Malasia.

La compañía de búsqueda marítima Ocean Infinity examinó aproximadamente 7.571 kilómetros cuadrados de lecho marino en el sur del océano Índico en dos fases, según informó el domingo en un comunicado. La segunda fase de la búsqueda concluyó el 23 de enero.

PUEDE INTERESARTE Localizada la avioneta desaparecida entre Murcia y Jaén con sus dos tripulantes fallecidos

"A la fecha de esta actualización, las actividades de búsqueda realizadas no han arrojado ningún resultado que confirme la ubicación de los restos del avión", indicó la agencia en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias Bernama.

El Gobierno malasio firmó un acuerdo de "si no se encuentra, no se cobra" con Ocean Infinity en marzo de 2025 para localizar los restos del vuelo MH370 en una nueva zona estimada en unos 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico.

PUEDE INTERESARTE Buscan un avión que ha desaparecido con diez personas a bordo en Alaska

Se manipularon los controles para que el avión se saliese de la ruta, según el informe

El informe final sobre el vuelo MH370 puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

A bordo iban 227 pasajeros, –con cinco niños entre ellos– y 12 miembros de la tripulación. El piloto era Zaharie Ahmad Shah, uno de los más experimentados y reconocidos del escuadrón de Malaysia Airlines.