El Gobierno de Malasia reanudará la búsqueda de los restos del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines, desaparecido hace ya casi 11 años y medio con 239 personas a bordo. La decisión se ha tomado tras llegar a un acuerdo con la empresa de exploración ‘Ocean Infinity’, la sociedad encargada de la última y fallida operación de búsqueda que acabó en 2018.

La operación podría alargarse durante unos 55 días y se centrará en áreas donde podría encontrarse parte del fuselaje de la aeronave, en una zona de 15.000 kilómetros cuadrados establecida a partir de los últimos análisis de los datos recabados hasta el momento.

Manipularon los controles para que el avión se saliese de la ruta

El informe final sobre el vuelo MH370 puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos.

Los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

A bordo iban 227 pasajeros, –con cinco niños entre ellos– y 12 miembros de la tripulación. El piloto era Zaharie Ahmad Shah, uno de los más experimentados y reconocidos del escuadrón de Malaysia Airlines.