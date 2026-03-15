El ministro de Exteriores de Irán ha asegurado que todo el uranio enriquecido del país está bajo los escombros de los ataques de EEUU e Israel

Irán confirma que el uranio enriquecido está bajo los escombros de las instalaciones bombardeadas por Estados Unidos

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que todo el uranio enriquecido que había desarrollado el país se encuentra bajo los escombros de los ataques conjuntos que Estados Unidos e Israel emprendieron el verano pasado: 440 kilos que Teherán, ha garantizado el ministro, no tiene intención de rescatar sin pedir la colaboración de la agencia nuclear de Naciones Unidas.

"Sí, están ahí, bajo los escombros. Nuestras instalaciones nucleares fueron atacadas y todo quedó sepultado. Claro que existe la posibilidad de recuperarlas, pero bajo la supervisión de la agencia", ha declarado Araqchi en comentarios a la cadena estadounidense NBC. La cantidad mencionada por Araqchi, los 440 kilos, es la misma que declaró y verificó el Organismo Internacional de la Energía Atómica en su día (OIEA).

El conflicto tira por tierra la posibilidad de regresar a las conversaciones

"Aquí no tenemos secretos. La agencia ha declarado en muchos de sus informes que esta es la cantidad exacta que hemos enriquecido", ha añadido Araqchi sobre un programa nuclear que EEUU e Israel declararon como la "causa de guerra" del pasado verano y la de la nueva ofensiva conjunta que comenzó a finales de febrero y ha arrastrado al caos a la región entera.

Araqchi ha lamentado una vez más que las negociaciones con EEUU sobre el programa nuclear iraní iban por buen camino hasta que, siguiendo su relato, el presidente de EEUU, Donald Trump, decidió romperlas de manera unilateral.

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"Nosotros ofrecimos que estábamos dispuestos a diluir ese material enriquecido, o reducir su concentración, como se diga, a un porcentaje menor. Era una gran oferta, una gran concesión para demostrar que Irán nunca ha querido armas nucleares y nunca las querría", ha explicado Araqchi.

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El conflicto ha tirado por tierra, por ahora, toda posibilidad de regresar a las conversaciones. "Bueno, ahora mismo no hay nada sobre la mesa. Todo depende del futuro. Si en algún momento decidimos entablar negociaciones con Estados Unidos u otros interlocutores, entonces podremos decidir qué propuestas presentar. Por el momento, no hay nada concreto", ha explicado.