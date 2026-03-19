El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado este jueves que Israel esté detrás de la decisión de Washington de iniciar la ofensiva contra Irán

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado este jueves que Israel esté detrás de la decisión de Washington de iniciar la ofensiva contra Irán. "¿Alguien realmente cree que le puede decir al presidente Trump lo que hacer? Siempre toma sus decisiones en base a lo que piensa que es bueno para Estados Unidos y para las futuras generaciones", ha expresado.

Netanyahu ha indicado durante una rueda de prensa que los "intereses" de Estados Unidos "son absolutamente claros", así como "la claridad" de sus logros, y ha asegurado que Trump ya dijo hace 47 años que Irán "es un peligro para Israel y para el mundo".

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"En su primer mandato no necesitó ser persuadido. Dijo que el acuerdo nuclear iraní era el peor que había visto y salió de él. Justo antes de su segundo mandato, antes de que fuera reelegido, fui a verle a Mar-a-Lago. Lo primero que me dijo fue: 'Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares'", ha relatado.

Cánticos sobre la muerte a Israel

El primer ministro israelí ha indicado así que "durante más de cuatro décadas", el régimen iraní ha promovido cánticos sobre la muerte a Israel. "Han mutilado y herido a miles de estadounidenses en Irak y Afganistán. Mataron a los marines estadounidenses en Beirut. Bombardearon sus embajadas. Intentaron asesinar al presidente estadounidense Donald Trump no una, sino dos veces", ha argüido.

Sus declaraciones se producen después de que el hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, anunciara el martes su dimisión, alegando discrepancias con la Administración de Donald Trump por la guerra, un conflicto desatado a su juicio, por "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos".

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"Campaña de desinformación"

En este sentido, valoró que Trump ha caído en una "campaña de desinformación" generada por "altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses" para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán.

"Esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si actuaba ahora existía un camino claro hacia una victoria rápida. Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres", dijo.