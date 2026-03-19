Trump respondía a la pregunta de un periodista sobre por qué EEUU no avisó a sus aliados sobre el ataque a Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este jueves en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un encuentro en el que el país asiático se ha comprometido a dar "un paso al frente" y ayudar a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

La reunión ha contado con un incómodo momento, cuando un periodista ha preguntado al presidente estadounidense por qué no avisó antes a sus aliados del ataque contra Irán. Trump ha recurrido a la ironía y la provocación. Dijo que buscaba el factor sorpresa y, mirando a los japoneses presentes en el Despacho Oval, soltó. "Queríamos sorpresa; ¿quién sabe más de sorpresa que Japón? ¿Por que no me avisasteis de Pearl Harbor?"

El presidente se ha referido a la ofensiva sorpresa lanzada por la Armada Imperial Japonesa el 7 de diciembre de 1941, que destruyó gran parte de la flota estadounidense en el Pacífico de Hawái.

"Un paso al frente"

Durante su encuentro, Trump ha hablado de la colaboración de Japón para desbloquear el estrecho de Ormuz. "Vamos a hablar de eso hoy. Hemos tenido un apoyo y una relación extraordinarios con Japón. Y creo que, basándome en las declaraciones que nos dieron ayer o anteayer, relacionadas con Japón, ellos realmente están dando un paso al frente", señaló Trump al ser preguntado por la prensa.

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Aunque reiteró que su país "no necesita" ayuda, recordó que Estados Unidos mantiene tropas desplegadas para defender a Japón y subrayó que espera que el país dé «un paso al frente».

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Sus palabras contrastan con la frustración que ha mostrado Trump con los aliados de la OTAN, a los que ha criticado por desmarcarse de su propuesta para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, una vía bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí.

La postura ambigua de Takaichi

Al respecto, Takaichi ha optado por una postura ambigua, al señalar inicialmente que no tenía planes de enviar buques a Ormuz y precisar después, antes de partir hacia Estados Unidos, que su gabinete lo estudiará una vez se alcance un alto el fuego en la guerra.

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La Constitución pacifista de Japón solo permite desplegar tropas una vez concluido un conflicto o cuando un aliado se encuentre bajo ataque y ello suponga una amenaza existencial para el país.

En sus palabras iniciales en japonés ante Trump, Takaichi se refirió al presidente estadounidense con cercanía como "Donald" y aseguró que solo él «puede lograr la paz en el mundo".

La relación de Tokio y Washington

La conservadora Takaichi, la primera mujer en asumir el cargo, ganó con una mayoría histórica las elecciones del pasado febrero y durante la campaña recibió el respaldo de Trump.

Ambos se reunieron por primera vez en octubre del año pasado, durante la visita oficial del mandatario estadounidense a Tokio. Este jueves, Trump la definió como "una gran mujer", dijo que está realizando "un gran trabajo" y la felicitó por su victoria electoral.

Japón ha regalado este año a Washington 250 nuevos cerezos para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La capital estadounidense cuenta con miles de estos árboles, fruto de un obsequio japonés a comienzos del siglo XX.