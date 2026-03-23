Israel e Irán han recrudecido los ataques a plantas de gas y complejos petrolíferos

Pedro Sánchez exige reabrir el estrecho de Ormuz y preservar "los yacimientos energéticos": "Podría desencadenar una crisis"

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La Guardia Revolucionaria iraní ha avisado a EEUU que sus ataques a instalaciones energéticas tendrán una réplica contundente. Irán está "decidida a responder a cualquier amenaza" al ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump si Teherán, en el plazo de 48 horas, no desbloquea el tráfico en el estrecho de Ormuz.

La agencia iraní Tasnim ha difundido el comunicado de un portavoz de la Guardia Revolucionaria: "En caso de un ataque a las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista".

Teherán, sin embargo, ha querido distanciarse de la Administración Trump, subrayando que es EEUU "quien ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán", lo que interrumpiría "muchos servicios esenciales como hospitales, centros de ayuda, redes de agua y plantas desalinizadoras, lo cual es inhumano". "Habéis atacado nuestro hospital, nosotros no hemos hecho esto, habéis atacado nuestros centros de ayuda, nosotros no hemos hecho esto, habéis atacado nuestras escuelas, nosotros no hemos hecho esto", ha enumerado.

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EEUU "no reconoce nuestras capacidades y lo comprobará en el campo de batalla"

En respuesta, el régimen de los ayatolás ha prometido "atacar la electricidad" si Estados Unidos decide hacer lo propio, como ha manifestado su presidente. "Estamos decididos a responder a cualquier amenaza con la misma contundencia que la que representa en términos de disuasión, y así lo haremos. Estados Unidos no reconoce nuestras capacidades y lo comprobará en el campo de batalla", ha subrayado el portavoz de la Guardia Revolucionaria.

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La advertencia de Teherán llega a escasas horas de que termine el plazo dado por el inquilino de la Casa Blanca a las autoridades iraníes para facilitar la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de comenzar a atacar instalaciones energéticas, pese a que el hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha pedido tanto a Estados Unidos como a Israel que "continúen atacando al régimen" iraní y a "su aparato represivo", pero que lo hagan "respetando la infraestructura civil que los iraníes necesitarán para reconstruir".