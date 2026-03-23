Hallan fentanilo en el embalaje de muñecas Barbie en una tienda de Estados Unidos

Agencia EFE 23 MAR 2026 - 20:25h.

Según las autoridades, las muñecas no estaban contaminadas con fentanilo, sino que la droga se encontraba en la parte posterior del embalaje de las Barbie

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Las autoridades hallaron fentanilo en el embalaje de cinco muñecas Barbie a la venta en una tienda de descuentos de la ciudad de Independence (Misuri, Estados Unidos). Personal de seguridad del establecimiento, Cargo Largo, alertó el pasado sábado por la mañana a la policía local tras detectar "una sustancia en polvo sospechosa" en la caja de una Barbie.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Independence explicó que determinó que la sustancia era fentanilo e "inmediatamente comenzó una investigación con Cargo Largo para determinar cuántas unidades comprometidas se habían vendido". En una primera versión de la nota, la Policía informó de que cinco unidades contenían fentanilo y que cuatro ya habían sido localizadas. En una actualización posterior, precisó que el quinto paquete también fue "asegurado y está bajo custodia policial".

Según las autoridades, las muñecas no estaban contaminadas con fentanilo, sino que la droga se encontraba en la parte posterior del embalaje de las Barbie. La Policía, que mantiene abierta la investigación, aseguró que nadie resultó intoxicado y que no cree que haya otros paquetes con fentanilo en otros comercios.

El fentanilo es un potente opioide sintético, unas 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga. Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis de drogas en el país dado que una pequeña cantidad puede resultar mortal especialmente cuando se mezcla con otras drogas.

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No obstante, en 2025 se registró una caída cercana al 17% en los fallecimientos por sobredosis con respecto al año anterior, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).