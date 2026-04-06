La avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en medio de la autopista interestatal 78 de Lehigh, en Pensilvania

Una conductora pudo pudo grabar el incidente que ocurrió delante de ella

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Una avioneta ha tenido que aterrizar de emergencia en medio de la autopista interestatal 78 de Lehigh, en Pensilvania, Estados Unidos. Un fallo en el motor obligababa al piloto a tocar tierra antes de tener tiempo de ello, algo que pudo grabar una conductora que fue testigo del incidente.

Mientras los vehículos circulaban con esa vía, la avioneta causó sorpresa entre los conductores presentes que, afortunadamente, no resultaron heridos.

En la avioneta viajaban dos personas

El incidente ocurrió cuando el piloto informó de ciertos problemas en el motor mientras intentaba dirigirse a un aeropuerto cercano, según informaron la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Policía Estatal de Pensilvania.

A bordo de la aeronave viajaban dos personas: un piloto de 65 años y una pasajera de 34, quienes resultaron ilesos tras la maniobra. Las autoridades indicaron que el avión, un modelo Commander 114B de 1995, había despegado desde Nueva Jersey y tenía como destino el estado de Indiana.