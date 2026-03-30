Claudia Barraso 30 MAR 2026 - 20:54h.

El motor de un avión que acababa de despegar en Brasil explotó y obligó a los pilotos a hacer una arriesgado aterrizaje de emergencia

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Un avión de ‘Delta Air Lines’ ha sufrido una grave explosión en el motor izquierdo, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de São Paulo. Por suerte, aunque la escena es muy impactante, ninguna de las personas que viajaban a bordo resultaron heridas.

A través de redes sociales, algunos pasajeros pudieron captar el momento en el que el motor explota y se incendia. Era de noche cuando el avión estaba despegando y por debajo de una de sus alas se escuchó una fuerte explosión y comenzaron a salir llamas. La nave se dirigía hacia Estados Unidos desde Brasil, pero apenas despegó, tuvo que realizar un arriesgado aterrizaje de emergencia.

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El avión ascendió unos metros con el ala incendiada hasta que los pilotos se dieron cuenta de que algo no iba bien. Entonces, les comunicaron a los pasajeros lo que estaba sucediendo y que tendrían que realizar un aterrizaje de emergencia. Durante esos momentos hasta que llegaron a tierra, todos ellos vivieron un auténtico pánico provocado por la fuerte explosión y por las llamas que permanecieron hasta que pudieron acabar con ellas en el aeropuerto.

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No hubo ningún herido

La rápida intervención de los pilotos ha provocado que ninguna de las personas que iban a bordo resultasen heridas, aunque algunos de ellos sufrieron crisis de nervios causadas por el pánico que provocó la explosión de uno de los motores. Los pasajeros, incluidos los tripulantes, no sabían que había pasado hasta que llegaron al aeropuerto y pudieron confirmarles que se trataba de uno de los motores.

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Por el momento, las autoridades del país o de la aerolínea no han confirmado por qué se produjo la explosión del motor, ya que antes de cada uno de los viajes, los aviones suelen revisarse para evitar cualquier imprevisto como el vivido en Brasil. Quizá algún objeto o animal podría haber impactado contra la máquina y haber producido ese fallo que llevó a la explosión.