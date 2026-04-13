Donald Trump amenaza con abordar cualquier buque que cruce el estrecho de Ormuz pagando el peaje a las autoridades iraníes

Vuelve a crecer la tensión en el estrecho de Ormuz: Trump anuncia un bloqueo e Irán avisa de las consecuencias de la medida

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Uno de los objetivos de Donald Trump desde que comenzó la guerra contra Irán, ha sido liberar el tráfico del estrecho de Ormuz. Llegó a pedir incluso la colaboración de los aliados de la OTAN, encontrándose con un rechazo que no le agradó y que incluso amenazó con la salida de Estados Unidos. Sin embargo, tras conseguir una liberación del estrecho, este domingo ordenó a la armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz.

El resultado es que el tráfico se ha vuelto a detener tras el bloqueo de Trump, lo que ha provocado un doble bloqueo cuyas consecuencias son aún desconocidas, pero que tendrá mucha repercusión en la economía global. Por un lado, Donald Trump tiene la fuerza bruta, el asedio naval de 15 navíos en la zona y sus destructores. Además, sigue amenazando abordar cualquier buque que haya pagado peaje a los iraníes y destruir cualquier lancha que se les acerque.

Por el otro, Irán tiene el cierre físico porque llenado de minas el estrecho, algo que Estados Unidos no puede resolver a corto plazo y no cuenta con ayuda de los aliados para resolver este cierre tan peligroso. Como consecuencia, Donald Trump vuelve a estar solo con un cierre más potente del estrecho. Ya no cuenta ni con el apoyo de Reino Unido y Francia, que se han desmarcado por completo del bloqueo de Ormuz.

Trump afirma que Irán suplica un acuerdo

Asún así, Trump sigue sintiéndose fuerte y dice que no se va a dejar extorsionar, que Irán suplica un acuerdo y que a él le sobra el petróleo. Sin embargo, las afirmaciones del presidente siguen estando muy alejadas con la realidad de Washington. Al impedir el paso de los petroleros, Trump no sólo ataca a Irán, sino que lanza un desafío sin precedentes a China que pide contención.

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Al menos un petrolero que se dirigía a China ha decidido cambiar el rumbo. ha dado la vuelta. Aunque China dio luz verde a Estados Unidos en la misión de liberar el estrecho de Ormuz, sería imposible pensar que China permitiera a la armada estadounidense inspeccionar sus buques. De hecho, el régimen de los ayatolas califica la medida de "piratería" y asegura que ningún puerto de la zona estará a salvo de sus ataques.

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Las armas qu aunque el arma iraní más letal es el tiempo. Lo ha dejado claro el mensaje de Mohammad Ghalibaf, quien tiene todas las miradas puestas tras mostrar las gasolineras de Washington para avisar a Trump de que ha lanzado un boomerang que se le puede volver en contra. Si el precio del combustible se dispara en Estados Unidos, Trump podría ser el primer derrotado dentro de casa.