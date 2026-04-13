Benjamin Netanyahu ha respaldado bloqueo anunciado por Donald Trump en el estrecho de Ormuz

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La tensión en el estrecho de Ormuz sigue escalando tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un bloqueo que impida a Irán utilizar esta estratégica vía marítima, una medida que ha reactivado el choque político y militar en la región y que llega tras el deterioro de las conversaciones con Teherán.

El anuncio implica que la Armada estadounidense comenzará a interceptar buques vinculados a Irán o que hayan operado en sus puertos, una decisión que Washington justifica como parte de su estrategia de presión económica. Sin embargo, el alcance de la medida va mucho más allá del tráfico iraní, ya que gran parte del petróleo que sale por Ormuz tiene como destino países como China, India o Pakistán, lo que aumenta el riesgo de impacto global en los mercados energéticos.

Netanyahu ha respaldado públicamente la decisión de Trump

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha respaldado públicamente la decisión de Trump, subrayando la coordinación entre ambos países. En sus declaraciones, ha defendido que existe una “coordinación sin precedentes” con Washington y ha negado cualquier distanciamiento entre ambos gobiernos. Además, ha revelado que en las últimas horas mantuvo una conversación con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la que abordaron el fracaso de las negociaciones con Irán.

Netanyahu ha insistido en que la negativa de Teherán a reabrir el estrecho y a frenar su programa nuclear ha sido determinante en el bloqueo de las conversaciones, en un contexto en el que Israel eleva el tono de su discurso y refuerza su posición militar en la región.

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Mientras tanto, Irán ha advertido de las consecuencias de la medida y ha recordado su capacidad de respuesta en un escenario en el que el estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los principales puntos críticos del comercio mundial de petróleo.