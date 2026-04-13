Trump dice que Irán quiere ser una potencia nuclear "para poder exterminar al mundo" y que eso no pasará

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes de que Irán quiere convertirse en una potencia nuclear "para poder exterminar al mundo" y ha subrayado que "eso no puede pasar".

Trump ha insistido en que "Irán no va a tener armas nucleares" y ha advertido de que "vamos a recuperar el polvo", en referencia al uranio enriquecido con el que cuenta Irán, cercano al nivel suficiente para la fabricación de una bomba atómica. "O nos lo dan o lo cogemos", ha amenazado.

Coger el uranio, una misión casi imposible

Es un nuevo órdago de Trump, pero es mucho más complejo que decirlo sin más. Para empezar, no se sabe exactamente dónde está el uranio. La Agencia Internacional Atómica cree que la mayor parte de los 400 kilos podría encontrarse en los Túneles de Isfahan. En junio, EEUU bombardeó esta zona y fue el propio Donald Trump quien dijo que había acabado con el programa nuclear iraní. A la vista de lo que dice ahora, no fue cierto.

La operación obligaría al ejército de EEUU a adentrarse con una fuerza considerable hasta 500 km en el interior de Irán. Las fuerzas de élite de los Navy Seals o Delta Force, llegarían hasta allí en helicópteros Chinook y avoines Hércules. Les acompañarían ingenieros expertos en el manejo de armas de destrucción masiva.

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No solo eso. Este equipo necesitaría un perímetro de protección que exigiría el envío y el despligue de una fuerza del nivel de un batallón, cerca de 1.000 soldados. No solo eso. Durante todo el tiempo deberían contar con cobertura de drones, satélites y fuera área para repeles cualquier respuesta militar iraní. A esto hay que sumar aviones cisterna para reabastecer toda esa fuerza aérea y sacar de vuelta a las fuerzas especiales y un sistema extremo de protección una vez recuperado el uranio, en caso de lograrse. Se cree que el urania enriquecido se encuentra en estado gasesoso para evitar una reacción en cadena. Lo habrían embotellado en unas 19 bombonas como las usadas por los submarinistas. No se descarta que esta operación ya se haya ensayado en Las Vegas.

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Poco antes de su comparecencia, Trump ha publicado en redes sociales que un total de 34 buques cruzaron el estrecho de Ormuz durante la jornada del domingo y parece así poner en cuestión el bloqueo impuesto por Irán en este estratégico paso marítimo. "34 barcos pasaron ayer por el estrecho de Ormuz, la cifra más alta desde que comenzó este estúpido bloqueo", ha indicado.

Trump vuelve a decir que Irán está deseosa de llegar a un acuerdo

En la rueda de prensa posterior, Trump ha asegurado que han recibido este mismo lunes una llamada de Irán. "Os puedo decir que hemos recibido una llamada de la otra parte. Estaban deseosos de llegar a un acuerdo", ha asegurado. Sin embargo, ha reiterado que Irán no puede comerciar debido al bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense. "No hay pesca. Ahora mismo tenemos un bloqueo. No están haciendo ningún negocio (...). Y vamos a mantenerlo así muy fácilmente. No lo olvidéis, la Armada iraní ya no está", ha argumentado.

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Sobre la negociación maratoniana del sábado en Islamabad, que terminó sin acuerdo, Trump ha destacado que habían acordado "muchas cosas, pero no accedieron a "eso", en referencia a su programa nuclear, porque considera que con él Irán "chantajea o extorsiona al mundo".