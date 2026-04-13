A partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas en esta ruta

Iberia mantiene abierta la venta de vuelos a partir del próximo mes de noviembre

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Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba a partir de junio debido a la situación que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda, han avanzado este lunes a EFE fuentes de la aerolínea.

Sin embargo, Iberia mantiene abierta la venta de vuelos a partir del próximo mes de noviembre, mes en el que la compañía tiene previsto retomar la ruta siempre que las condiciones lo permitan, según las fuentes.

A partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas

Durante el mes de abril, Iberia operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba, y en mayo reducirá su programación a dos vuelos semanales. A partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas en esta ruta.

Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines.

Las oficinas de Iberia en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.

Desde el pasado 9 de febrero, la operativa ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla y desde entonces los aviones hacían una escala técnica en Santo Domingo para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid por la escasez de combustible en la isla.

La suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional.

Iberia mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas.