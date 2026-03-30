El presidente de EEUU evita un enfrentamiento con Rusia por su ayuda a Cuba

Donald Trump amenaza a La Habana en medio de la ofensiva contra Irán: "Cuba es la siguiente"

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Donald Trump ha vuelto a sorprender en su política de asfixia al Gobierno de Cuba. El presidente de Estados Unidos ha permitido la entrada de un petrolero ruso a la isla en lo que parece un paso atrás para evitar un enfrentamiento con Putin. El republicano ha cambiado su posición después de que semanas atrás amenazara directamente a Venezuela y a México con represalias militares y económicas si enviaba petróleo a Cuba. El tanquero con más de 700.000 barriles de crudo ha llegado este lunes a Matanzas, en el centro del país, un día antes de lo previsto.

Rusia una vez más ha roto el bloqueo energético contra la isla, como ya hizo en 1960, cuando Estados Unidos usó sin éxito la misma estrategia para acabar con la recién nacida revolución cubana de Fidel Castro.

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“Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema. Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, ha dicho el presidente de EEUU a los medios desde el air force ONE, aunque ha agregado que la isla "está acabada" y será "la siguiente en caer".

Remarcando que los cubanos "tienen un mal régimen" y unos líderes "muy malos y corruptos", el mandatario norteamericano ha considerado que "no va a importar" ni a tener "ningún impacto" si recibe la isla un cargamento de petróleo o no, al tiempo que ha manifestado preferir "dejar entrar" al petrolero, "ya sea de Rusia o de cualquier otro país" porque "la gente necesita calefacción y aire acondicionado".

"No nos importa que alguien lleve un cargamento porque (sus habitantes) lo necesitan para sobrevivir", ha asegurado Trump de forma inesperada, después de imponer un bloqueo que ha impedido la entrada de petróleo desde hace tres meses al gobierno de La Habana.

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Sus palabras llegan después de que un funcionario estadounidense informado sobre el asunto y citado por el diario 'The New York Times' haya afirmado que la Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba del petrolero ruso cargado de crudo Anatoli Kolodkin, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras el bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump.

Las Fuerzas Armadas cuentan con dos patrulleras en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso, pero Washington no ha ordenado actuar a estas embarcaciones y, a domingo por la tarde (hora local), la Guardia Costera planeaba permitir que el buque llegara a Cuba, según el responsable citado, que ha hablado bajo condición de anonimato.

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El buque ruso con 730.000 barriles de crudo llegará este martes a Cuba

El petrolero de 250 metros de eslora y propiedad del Gobierno ruso se encontraba a pocas millas de las aguas territoriales cubanas este domingo por la noche, según el proveedor de datos de tráfico marítimo MarineTraffic. Con la velocidad de 12 nudos con la que navegaba en la última información recogida por el sitio web; finalmente el buque ha llegado con sus cerca de 730.000 barriles de crudo a Matanzas, Cuba, este lunes de madrugada en la isla.

La decisión de las autoridades de Estados Unidos, sobre la entrada del petrolero ruso a Cuba supone una inusual concesión sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

La crisis ocasionada en el país caribeño por el bloqueo estadounidense ha incluido una aguda emergencia energética que ha impactado en un amplio abanico de industrias y servicios, un contexto que llevó a la ONU a presentar, el pasado miércoles, un Plan de Acción Ampliado para ayudar a la isla a hacer frente a la escasez energética que la sacude y los subsiguientes daños que la misma genera en sectores como el de la salud, al tiempo que da continuidad a la respuesta a los estragos aún vigentes del huracán 'Melissa', que dejó cuantiosos destrozos el pasado mes de octubre, especialmente en la zona oriental del país.