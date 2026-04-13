Netanyahu agradece el apoyo de su "querido amigo" Orbán tras su derrota en las elecciones de Hungría

Felicita al ganador, Peter Magyar, y espera "con interés" seguir cooperando con las autoridades húngaras bajo su gobierno

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha agradecido este lunes el apoyo a Israel del hasta ahora primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tras su derrota en las elecciones de este domingo, que han puesto fin a 16 años de mandato del dirigente iliberal.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi querido amigo Viktor Orbán, un verdadero amigo de Israel, que se mantuvo firmemente al lado de Israel ante la injusta difamación internacional y que apoyó a los soldados israelíes en nuestra justa guerra de autodefensa contra terroristas brutales", ha expresado en redes sociales, donde ha asegurado que "el pueblo de Israel lo recordará para siempre".

El dirigente israelí, que en abril del pasado año viajó a Budapest pese a la orden de captura emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en su contra por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza, ha felicitado al ganador de las elecciones en Hungría, Peter Magyar, que ha arrasado por 14 puntos al hegemónico Fidesz de Orbán.

"Le deseo éxito en su labor de impulsar el progreso de Hungría, al tiempo que refuerza los sólidos lazos entre nuestras naciones. Espero con interés continuar nuestra cooperación en beneficio de ambos pueblos", ha asegurado Netanyahu en el mismo mensaje.