Claudia Barraso 15 ABR 2026 - 20:49h.

Donald Trump ha sido muy criticado en redes sociales tras publicar unas imágenes hechas con IA donde se compara con Cristo

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El presidente Donald Trump ha compartido otra imagen hecha con inteligencia artificial de sí mismo tocando dos cabezas y siendo abrazado por sí mismo. Una publicación que se produce después de que haya borrado una fotografía en la que le mostraba como una figura similar a la figura de Cristo.

"¡¡A los lunáticos de la izquierda radical puede que no les guste esto, pero creo que es bastante agradable!!”, añadía en el post de la imagen. La imagen publicada fue compartida originalmente por una cuenta de ‘X’ llamada ‘Irish for Trump’, vinculada con un simpatizante del estadounidense llamado Dan Kelly, quien se presentó a una candidatura republicana en Massachusetts en 2024.

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“Nunca fui un hombre muy religioso, pero ¿no parece que, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y sacrificadores de niños, Dios podría estar jugando su carta ganadora?”. Estas publicaciones han recibido muchas críticas por parte de personas cristianas que, aún siendo simpatizantes de Trump, han expresado su desagrado con el presidente.

Un descontento por parte de los cristianos

Algo a lo que Trump contestaba que él no pretendía compararse con Cristo, sino que él “era un médico y tenía que ver con la Cruz Roja”: “Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente sea mejor, y yo hago que la gente sea mejor”, explica el presidente sobre las publicaciones hechas con IA. A pesar de sus explicaciones, hay una parte de la población cristiana, favorable hasta ahora a Trump, que no están de acuerdo con sus argumentos y que siguen criticando al presidente.

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Mike Johnson, republicano de Luisiana y cristiano devoto, pero leal al partido del presidente afirmó que habló con él sobre el tema: “Le dije que no creo que se recibiera de la misma manera que él pretendía. Creo que mostró un gran respeto a los demás al eliminarlo”.