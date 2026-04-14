Trump no pide perdón a Leon XIV, pero su imagen de Jesucristo ya es carne de meme

Trump se convierte en meme por su imagen de Jesucristo y tiene mucho que perder entre su electorado

Trump y su giro hacia un lenguaje más religioso en plena tensión con Irán: querría reforzar su conexión con una parte clave de su electorado

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Donald Trump se ha mostrado en redes como si fuera Jesucristo sanador en una nueva manifestación de su ego desmedido y de una comunicación política simplista. Pero todo tiene un límite y esta imagen ha generado tantas críticas y memes ridiculizándole que tuvo que retirar la publicación. Pero de pedir disculpas al Papa, nada de nada.

El Papa sigue a lo suyo. A su viaje apostólico en África. Mientras tanto critica a los que no se compadecen del dolor y alientan los malentendidos y los conflictos. Sin señalar a nadie, lo dice todo. Los periodistas preguntan a Trump si quiere pedir disculpas al Papa como le piden obispos americanos. “No, no lo hago, porque el Papa Leo dijo cosas que están mal. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán”.

Nada de disculpas. Trump sigue criticándole, pero sí retiró su imagen artificial y mesiánica en la que parecía suplantar a Jesucristo. Los círculos creyentes próximos al presidente se quejaron por considerarla blasfema.

Los memes en redes se multiplicaron, riéndose de Trump por decir que en la imagen era un doctor de Cruz Roja, con reinterpretaciones en contra de Trump al que un violento Jesucristo envia al infierno y a favor que le abraza como su colega. Otros le advierten de que pare los milagros no vaya a resucitar al pederasta Epstein. O le ven más Moises intentando abrir las aguas del Estrecho de Ormuz.

Quizá Trump no ha medido bien las consecuencias de su burlón mesianismo. Lideres como Meloni defienden al papa y consideran la criticas de Trump inaceptables.

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El cargo del Papa es vitalicio, pero Trump depende de sus votantes. Hay 60 millones de católicos en Estados Unidos, entre ellos su vicepresidente, a los que necesita en las elecciones de medio mandato.