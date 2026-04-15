Trump no afloja sus críticas al papa y reaviva la crisis abierta contra el líder de la Iglesia Católica por su posición contra la guerra en Irán

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El presidente de Estados Unidos ha rechazado pedir perdón al papa León XIV por llamarlo "débil" y "terrible en política exterior". Ha preferido, en cambio, mandarle un mensaje para que “alguien le diga” que Irán “ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes” y que es “inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear". Esta ha sido la última batida verbal de Trump contra el pontífice, repitiendo el argumento que justifica la guerra lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero.

“¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”. Así lo escribió Trump en su red social Truth Social.

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Trump no ha querido aflojar de sus arremetidas contra León XIV, a pesar de que hasta su aliada, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, le ha afeado sus palabras contra el papa. Trump sin cejar en su fijación, ha mantenido la escalada dialéctica contra el líder del Vaticano.

Donald Trump se ha pronunciado así en un nuevo ataque frontal contra el Papa León XIV después que el líder del Vaticano se manifestara la pasada semana en contra de la guerra en países como Ucrania, Líbano o Sudán, y también de la violencia en Irán.

"León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político", afirmó el domingo el mandatario norteamericano sobre las posturas de su par en la jefatura del Estado Vaticano, antes de concluir que tal posición "le está perjudicando y mucho y, lo más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica".

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La posición del papa León XIV que no le gusta a Donald Trump

El Papa ha criticado la decisión de Donald Trump de iniciar una guerra contra Irán, asegurando que Dios rechaza las oraciones de quienes desatan guerras y tienen “las manos llenas de sangre”. Además, de valorar como inaceptable la amenaza lanzada por el presidente de Estados Unidos de destruir la civilización iraní, pero también rechazó la invitación de la Casa Blanca a unirse a la llamada “Junta de Paz” en Gaza, creada por el presidente estadounidense.

León XIV ha respondido a los ataques verbales de Trump asegurando que no le tiene "miedo" y que seguirá difundiendo el mensaje de paz del Evangelio. "No le temo al gobierno de Trump". "Hablo del Evangelio; no soy político. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser mal utilizado como lo están haciendo algunos", ha asegurado el papa, tras los primeros insultos públicos del presidente estadounidense.