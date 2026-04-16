Las fuerzas de seguridad acordonan la zona y ponen en marcha una operación de busca y captura para dar con los sospechosos, que no han salido del edificio

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Las fuerzas de seguridad italianas han confirmado este jueves que han liberado con éxito a los más de 30 rehenes que se encontraban retenidos por varios supuestos ladrones en una sucursal del banco Crédit Agricole en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, y que ha podido salir por su propio pie del edificio.

La sucursal se encuentra en la plaza Medaglie d'Oro, en el barrio de Arenella, donde un grupo de personas ha irrumpido esta mañana en el marco de un presunto robo. Los atracadores han procedido a atrincherarse y tomar como rehenes a los presentes dentro del edificio tras la llegada de agentes de Policía a la zona.

Se estima que en el interior había una treintena de personas, entre trabajadores y clientes. Las fuerzas de seguridad apuntan a que los ladrones podrían ser solo dos, aunque no han confirmado esta información ni si los agresores están armados, según informaciones del portal Napoli Today.

La zona se encuentra acordonada, y según la Policía, los asaltantes no tienen “posibilidad alguna” de huir del lugar de los hechos.