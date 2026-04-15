La Comisión Europea ha planteado una serie de medidas para poder combatir la crisis energética provocada por la guerra de Irán

Los sindicatos europeos piden a la UE regular el teletrabajo: pedir a Bruselas trabajar más en casa para ahorrar energía

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Bruselas ha planteado un día de teletrabajo obligatorio y abaratar el trasporte público. Unas medidas para combatir la crisis energética derivada de la guerra de Irán y en especial, el doble bloqueo que hay en el estrecho de Ormuz. Aunque por el momento, solo es una medida planteada por la Comisión Europea serán los países miembros quienes tengan que implementar o no la medida, pero algunos de ellos ya se han mostrado a favor del plan.

De esta manera Europa está intentado aliviar los efectos que ya está teniendo la guerra de Irán en la economía de muchos países, en especial sobre el precio de la factura de la luz, el gas y el combustible. Sería un día a la semana obligatorio a la semana en las empresas, además del cierre de edificios públicos siempre que sea posible, e incluso reducir o poner servicio gratuito del trasporte público para algunos colectivos.

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A comienzos de abril la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) instaba a la Comisión Europea a acelerar la creación de un marco normativo sobre el teletrabajo, con el objetivo de evitar que los trabajadores asuman costes adicionales o pierdan derechos. La petición llegaba después de que recomendase fomentar esta modalidad como medida para reducir el consumo energético.

El estrecho de Ormuz, la principal preocupación a nivel mundial

Aunque hace unos días la Comisión Europea advertía al Gobierno de España de que la rebaja del IVA a los combustibles fósiles del 10% no se ajusta a la normativa comunitaria, proponía al Gobierno otras posibles soluciones para mitigar el impacto del conflicto, como las medidas fiscales con un enfoque que contribuyan al impulso de las energéticas, frente a las relacionadas con la producción eléctrica o las redes de distribución.

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Unas medidas que parecen ser cada día más necesarias para poder afrontar los gastos que cada vez van más en aumento y que no parecen bajar. Aunque Donald Trump hablaba este miércoles de que se podría llegar pronto a un acuerdo con Irán, el doble bloqueo en el estrecho de Ormuz sigue siendo la principal preocupación de muchos líderes europeos y mundiales.