Irán responde a las amenazas de Trump y promete bloquear el tráfico en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y en el Mar Rojo

43 días de contradicciones de Donald Trump en la guerra con Irán: de enviar 10.000 soldados más a decir que se acabará pronto

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La incertidumbre sobre el alto del fuego en Irán sigue con el cruce de amenazas y los mensajes contradictorios de Donald Trump y Teherán. Pakistán se esfuerza en su papel de mediador con el objetivo de lograr una extensión de la tregua que Estados Unidos no reconoce, de momento. Sobre el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha advertido que bloqueará y eliminará los buques iraníes que intenten cruzarlo.

El programa nuclear de Irán y el control del Estrecho de Ormuz se mantienen en el centro del debate y sigue siendo el punto álgido en las negociaciones entre el régimen iraní y Estados Unidos.

Irán ha vuelto a advertir de que podría bloquear el tráfico en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y en el Mar Rojo si Estados Unidos mantiene su presión naval en Ormuz. El comando central estadounidense, por su parte ha mandado un amenazador mensaje contra los buques iraníes:

"¡Serán abordados si cruzan el estrecho. No intenten romper el bloqueo. Se abordarán los buques que transiten con origen o destino en un puerto iraní para su interceptación y confiscación. Den la vuelta o prepárense para ser abordados!."

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Estados Unidos despliega la armada para bloquear el Estrecho de Ormuz y dejar a Irán sin recursos

La Armada de los Estados Unidos está lista para imponer esta orden que promete consecuencias. Donald Trump ya había advertido a los buques iraníes que, “serán eliminados inmediatamente, utilizando el mismo sistema que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”.

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El objetivo de Trump es agotar la fuente de ingresos petroleros de Irán, para llevarlos a un camino sin salida, donde lo único que puedan hacer es rendirse a las exigencia de Washington, que mantiene una ofensiva militar desde hace más de 40 días. Estados Unidos, con esta presión obstaculizará la libertad de circulación de los buques iraníes que transitan hacia Asia y desde puertos no iraníes.

La nueva estrategia de Estados Unidos pasa de la guerra de los misiles a la económica con el bloqueo de los barcos y puertos de Irán, es un intento de poner fin al conflicto sin una nueva ofensiva militar.

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Esta apuesta de Trump pretende que una economía ya devastada por las sanciones podría sufrir rápidamente una grave escasez de alimentos, hiperinflación y una crisis bancaria, con un resultado favorable a Estados Unidos, que no ha podido conseguir la rendición de Irán por la fuerza.