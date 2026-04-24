El correo del Pentágono constata que el gobierno Trump planea algún tipo de represalia, pero expulsar a España de la OTAN no parece una opción.

La OTAN aclara que la alianza no contempla la suspensión de ningún miembro tras las amenazas del Pentágono a España

Compartir







El correo del Pentágono constata que el gobierno Trump planea algún tipo de represalia, pero expulsar a España de la OTAN no parece una opción. No hay ningún mecanismo formal para llevar a cabo la expulsión. Según fuentes de la OTAN, tampoco está prevista legalmente la suspensión de un país miembro, aunque sí su salida voluntaria o la adhesión de nuevos miembros. Eso se puede lograr ejerciendo presión para que un miembro se quiera marchar de forma voluntaria.

Por su parte, el Pentágono ha asegurado este viernes que dará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "opciones creíbles" para responder ante lo que Washington describe como una inacción de sus aliados en el seno de la OTAN durante la ofensiva contra Irán, tras las informaciones que apuntan a un supuesto correo del Departamento de Estado en el que se pone sobre la mesa una posible suspensión de España en el seno de la Alianza.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que "el Departamento de Guerra garantizará que el presidente tiene opciones creíbles para garantizar que los aliados no son de ahora en adelante un tigre de papel y que cumplen con su parte. Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, no estuvieron ahí para nosotros (durante la ofensiva junto a Israel contra Irán)", ha manifestado, antes de declinar hacer comentarios sobre "deliberaciones internas" en el seno de la Administración sobre las posibles medidas por parte de Washington, en referencia al citado correo.

Las palabras de Wilson han llegado horas después de las informaciones sobre un presunto correo en el que se plantea la suspensión de España en la OTAN como parte de las respuestas, lo que ha llevado a la propia Alianza a aclarar que el Tratado de Washington, su documento fundacional, no prevé ningún mecanismo para dar este paso. "El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada", ha indicado este viernes en declaraciones a Europa Press un portavoz de la Alianza Atlántica al ser cuestionado sobre el asunto.

PUEDE INTERESARTE El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha restado importancia al asunto y ha recalcado que Madrid no ha recibido queja formal de parte de la Administración Trump, al tiempo que ha reivindicado que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la OTAN. "Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha zanjado en declaraciones a los medios a su llegada a una cumbre informal de líderes de la Unión Europea en la capital de Chipre, Nicosia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado muy crítico con España y otros aliados de la OTAN por, en su opinión, su escasa implicación en la ofensiva contra Irán --lanzada por sorpresa en medio de un proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear--, llegando incluso con amenazar con la salida de su país del bloque.