20 personas atendidas durante el primer día del papa León XIV en Barcelona

El segundo día del papa León XIV en Cataluña se centrará en la Sagrada Familia, Montserrat y en la cárcel de Brians
El papa León XIV pide en Barcelona que España sea "un espacio acogedor para todos" y llama a abordar los feminicidios
BarcelonaEl segundo día del papa en Cataluña se centrará este miércoles en la basílica de la Sagrada Família (uno de los grandes actos de todo su viaje), en el monasterio de Montserrat, en una cárcel y en una parroquia en el barrio barcelonés del Raval. Además, la jornada también estará marcada por la visita del pontífice a una parroquia en el barrio barcelonés del Raval o a la cárcel de Brians.
- 10.50 en la prisión de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, en un acto restringido que durará unos 20 minutos en el teatro-auditorio de la prisión, donde se oficiará una misa.
- A las 12 irá a la Abadía de Montserrat, donde rezará el Rosario con la comunidad benedictina, autoridades eclesiásticas y fieles, y la Escolania interpretará el canto de la Salve y el Virolai.
- Ya en la ciudad de Barcelona por la tarde, a las 16.30 visitará la iglesia de Sant Agustí, en el Raval barcelonés, donde se reunirá con miembros de su orden, los agustinos, y con unas 400 personas de unas 90 entidades dedicadas a la caridad.
- A las 18.30 irá hasta la basílica de la Sagrada Família, con un tramo en 'papamóvil' que pasará por la calle Rosselló entre el paseo de Gràcia y la calle Sardenya.
- La misa debe empezar a las 19.30 horas y después bendecirá la Torre de Jesucristo, durante un acto al que asistirán los reyes Felipe y Letizia; los presidentes de Gobierno y Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros, además de más de 200 cardenales y obispos, ya que estos días se celebra en Barcelona el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26). Pasará la noche de nuevo en el Palacio Episcopal, antes de partir a Canarias el jueves por la mañana.
20 personas atendidas durante el primer día del papa León XIV en Barcelona
20 personas tuvieron que ser atendidas este martes durante el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, informó el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña. Cinco de ellas tuvieron que ser trasladas a diferentes centros hospitalarios, mientras que las 15 restantes fueron atendidas y dadas de alta en el mismo lugar de los hechos, abundó esta fuente a través de su perfil en la red social X.
León XIV aterrizó en la Ciudad Condal este martes a las 12:30 horas, donde permanecerá hasta el jueves 11 de junio, cuando partirá hacia Canarias. Este martes el santo padre ofició una homilía en la Catedral de Barcelona, saludó a los fieles y, posteriormente, presidió una vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys.