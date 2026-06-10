20 personas atendidas durante el primer día del papa León XIV en Barcelona

20 personas tuvieron que ser atendidas este martes durante el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, informó el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña. Cinco de ellas tuvieron que ser trasladas a diferentes centros hospitalarios, mientras que las 15 restantes fueron atendidas y dadas de alta en el mismo lugar de los hechos, abundó esta fuente a través de su perfil en la red social X.

León XIV aterrizó en la Ciudad Condal este martes a las 12:30 horas, donde permanecerá hasta el jueves 11 de junio, cuando partirá hacia Canarias. Este martes el santo padre ofició una homilía en la Catedral de Barcelona, saludó a los fieles y, posteriormente, presidió una vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys.