Miguel Ángel Muñoz ha compartido a través de sus redes sociales unas disculpas por no compartir la noticia de la muerte de su madre con parte de su entorno

La relación de Miguel Ángel Muñoz con su madre Cristina Blanco

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Tan solo unas horas después de conocerse la inesperada noticia de la muerte de Cristina Blanco, Miguel Ángel Muñoz, hijo de la conocida como 'vidente de los famosos', ha pedido disculpas a través de sus redes sociales. Con una historia publicada en su perfil de Instagram, el actor ha desvelado los motivos por los que todavía no está disponible al teléfono y, también, ha contado la razón por la que no ha trasmitido aparte de su círculo la noticia del fallecimiento de su madre.

"Disculpad que no esté disponible al teléfono aún y también disculpad que no haya avisado a algunas personas para quienes mi madre era muy importante, pero para mí y mi familia era necesario hacerlo con mucha discreción para poder empezar a transitar este duelo con la máxima calma posible, sobre todo por el interés mediático", escribe en su perfil el actor.

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El agradecimiento del actor tras el fallecimiento de su madre

Justo después, Miguel Ángel Muñoz también ha pedido disculpas a sus compañeros de Los Angeles tras abandonar uno de sus trabajos por lo que ha calificado como 'una emergencia familiar': "También a mis amigos de Los Angeles a quienes dejé el pasado viernes para volver de repente a España por una "emergencia" sin dar más explicaciones".

Por último, el actor también ha querido dar las gracias a todos aquellos que le han mandado mensajes de cariño y de ánimo tras conocer la noticia de la muerte de su madre: "E infinitas gracias por todos los mensajes de cariño por aquí como por WhatsApp y también sé que las llamadas son para acompañarme en el sentimiento. Lo recibo con inmenso agradecimiento".

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El último adiós de Miguel Ángel Muñoz a su madre Cristina Blanco

Además, el actor también ha querido compartir sus sentimientos de forma pública a través de una carta que ha compartido en sus redes sociales. En esta ocasión el actor recurría a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una reflexión sobre la vida de Cristina que no siempre ha sido del todo fácil.

"Querida mamá: Has sido una mujer valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional. Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales. Nunca te lo he dicho a ti pero siempre he pensado que tu intuición tan sombrosa se debía a que eras superdotada" ha comenzado escribiendo el actor en un post al que ha acompañado de fotografías con algunos de los momentos de su infancia y pasado más reciente. "Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad" continuaba en su carta confirmando que la vida de su madre fue muy complicada desde sus inicios.

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Completamente apartada del foco mediático en la residencia en la que vivía situada a las afueras de Madrid y en la que recibía todo tipo de cuidados y ayuda tras la amputación de una de sus piernas que sufrió en 2024, Miguel Ángel también habla de los problemas de salud que sufría su madre. "Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad" añade el actor en su despedida más sincera.

Finalmente, Miguel Ángel aprovechaba esta despedida para darle las gracias a Cristina por todo lo que ha hecho por él a lo largo de su vida, aunque a veces su relación no fuera fácil. "Gracias mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional".

La muerte de Cristina Blanco

La madre del actor Miguel Ángel Muñoz ha fallecido de un infarto a los 61 años en la residencia en la que vivía desde hace tres años en la localidad madrileña de Majadahonda. La revista 'Semana' informaba de la repentina muerte de Cristina Blanco (cuyo verdadero nombre era Manuela Blanco Cantero), la popular vidente española que alcanzó la fama en la televisión durante la década de los 90. Cristina saltó a la fama por haberse convertido en la vidente favorita de importantes estrellas de la televisión, como Rocío Carrasco, Belén Esteban y otros personajes que aparecían en el programa de María Teresa Campos, 'Día a Día'.

Entre 1998 y el año 2000, Cristina y su marido, Miguel Ángel Muñoz, adoptaron a dos niñas: Gabriela y Mabila, y sus padrinos fueron la hija de Laura Valenzuela y Jesús Mariñas.

Justo cuando su hijo empezaba a despuntar en el mundo de la actuación, Blanco fue protagonista de un gran escándalo, pues fue condenada a 16 meses de cárcel por el robo de unas tarjetas de crédito en un hotel de Málaga. Consiguió no entrar en prisión por no tener antecedentes penales y debido a que su condena no superaba los dos años. Esto, junto con el inicio de su divorcio, hicieron que se apartara definitivamente de los medios de comunicación y que entrara en una profunda depresión.

En torno a 2007, a Blanco le diagnosticaron un trastorno bipolar: "Estoy muy orgulloso de ella porque salió adelante y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida", reveló el actor a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' en 2017, no antes de recalcar: "Yo estoy muy orgulloso de mi madre. He estado, estoy y estaré siempre con ella, apoyándola, para lo que necesite".

Durante todo este tiempo en el que ha sufrido problemas tanto en su salud física como en la mental, Miguel Ángel Muñoz ha estado siempre pendiente de su madre. Tal y como aseguraba 'Semana' hace meses, el actor la llamaba "todos los días" para saber cómo estaba y la visitaba "siempre" que su agenda se lo permitía.