El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz

Afirma que el bloqueo de EEUU en la zona está "creciendo y expandiéndose a nivel global"

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El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha advertido este viernes a Irán de que el Ejército estadounidense abrirá fuego contra sus buques si obstaculizan el tránsito o colocan minas en el estrecho de Ormuz.

Según ha señalado, estas acciones supondrían una violación del alto el fuego decretado por el presidente Donald Trump, en el contexto del conflicto en la región.

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“Si Irán está colocando minas en el agua o amenazando al transporte comercial o a nuestras fuerzas, dispararemos para destruirlas”, ha afirmado Hegseth en rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

El responsable ha asegurado que las fuerzas estadounidenses tienen reglas de enfrentamiento “claras” y ha resumido las órdenes en una frase contundente: “Disparar y matar”.

Control total del paso marítimo

Hegseth ha insistido en que Washington mantiene el control “total” del estrecho de Ormuz, asegurando que “nada entra, nada sale”. Además, ha destacado que el bloqueo se está intensificando y ampliando a nivel global.

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“Nadie navega por el estrecho de Ormuz sin el permiso de la Marina de Estados Unidos”, ha subrayado, tras detallar que la Armada ha interceptado 34 buques desde el inicio del cierre perimetral.

El jefe del Pentágono ha acusado a Irán de actuar como “criminales en alta mar”, denunciando que colocan minas de forma indiscriminada y atacan buques mercantes.

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También ha señalado que algunos barcos incautados por Irán no son estadounidenses ni israelíes, sino “barcos al azar” atacados por lanchas rápidas con fusiles.

La negociación, en manos de Irán

Sobre las negociaciones para frenar la escalada, tras la cancelación de una reunión prevista en Islamabad, Hegseth ha asegurado que “la pelota está en el tejado de Irán”.

“Tenemos todo el tiempo del mundo. Irán debe elegir sabiamente”, ha afirmado, instando a Teherán a abandonar sus planes nucleares de forma “significativa y verificable”.

El responsable estadounidense ha advertido además de que la presión continuará y que el bloqueo se mantendrá “durante el tiempo que sea necesario”.