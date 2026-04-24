"Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra", ha desvelado el primer ministro israelí

Donald Trump anuncia una tregua entre Líbano e Israel por tres semanas: "Todos parecen estar unidos contra Hezbolá"

Compartir







JerusalénBenjamin Netanyahu, primer ministro israelí, ha revelado en un comunicado que ha sido publicado en sus redes sociales que se ha sometido a un tratamiento por un “tumor maligno de próstata”. Reconociendo haber ocultado su informe médico durante dos meses por la guerra de Irán, y justificando su decisión “para no permitir que el régimen terrorista” iraní “difunda más propaganda falsa contra Israel”, ha señalado, al mismo tiempo, que “es posible vivir con ello”, aseverando que, no obstante, decidió ser tratado de ello y se encuentra ahora en buen estado.

En su mensaje, el mandatario israelí, que ya se sometió a finales de 2024 a una cirugía benigna por una próstata agrandada, ha asegurado: “Gracias a Dios estoy sano, tengo una forma física excelente y tuve un pequeño problema médico con mi próstata que ha sido completamente resuelto”.

Benjamin Netanyahu y el tumor maligno de próstata: “Vencí esto también”

“Hoy se publicó mi informe médico anual. Pedí retrasar su publicación por dos meses para que no se publicara en el punto álgido de la guerra”, inicia en su mensaje, donde señala a continuación que desde aquella cirugía de finales de 2024 ha permanecido “en seguimiento médico rutinario”.

Fue precisamente “en el último seguimiento” donde se le detectó, según cuenta, “una manchita diminuta de menos de un centímetro en la próstata".

“En el examen se determinó que se trataba de una etapa muy temprana de un tumor maligno, sin ninguna propagación ni metástasis”, cuenta, explicando que los médicos le dijeron que “es muy común” en hombres de su edad, exponiéndole dos opciones. La primera: “No es necesario tratarlo, se puede permanecer solo en seguimiento. Es posible vivir con ello, y muchos lo hacen”. La segunda: “Someterse a un tratamiento y eliminar el problema”.

Sobre su elección, presume: “Ya me conocen. Cuando me dan información oportuna obre un peligro potencial, quiero tratarlo de inmediato. Esto es cierto a nivel nacional y también a nivel personal. Eso es lo que hice”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Confirmando así, con esas palabras, que se sometió a “un tratamiento focalizado”, expresa que éste “eliminó el problema y no dejó rastro de él”.

“Asistí a unas pocas sesiones cortas de tratamiento, leí un libro, y continué trabajando. La mancha desapareció por completo”, apunta en su mensaje, asegurando: “Vencí esto también”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El primer ministro israelí traslada su agradecimiento a los médicos

Tras estas palabras, Netanyahu ha querido agradecer también “a los médicos” y “al maravilloso equipo del Hospital Hadassah” de Jerusalén el trato recibido, al tiempo en que se ha dirigido también a los ciudadanos de Israel: “De ustedes tengo solo una petición: cuiden su salud, háganlo, escuchen las indicaciones de los médicos”.

Por último, ha señalado que “en vísperas del Shabat”, reza “por la paz” de los “heridos en cuerpo y alma”, enviándoles “un abrazo cálido” y deseándoles “una pronta recuperación”.