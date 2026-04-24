La medida no tendría precedentes y el tratado de la OTAN no permite la expulsión de un socio si no es por unanimidad

Donald Trump dice que España es un país que "da pena ver": "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va?"

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El Pentágono estaría planteando la suspensión de España como socio de la OTAN; una drástica propuesta que llegaría después del veto del Gobierno español a usar las bases del territorio nacional y su espacio aéreo para la guerra de Irán y tras las desavenencias con un Donald Trump que ya meses atrás calificó a España como un “aliado nefasto”.

El planteamiento que sugiere su suspensión como socio de la OTAN, concretamente, habría llegado tras un email interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos al que la agencia Reuters se refiere como fuente para adelantar la noticia.

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La medida no tendría precedentes en la historia de la Alianza Atlántica. El correo citado por Reuters incluye también, además, la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas.

No obstante, y pese a todo, cabe matizar y destacar que se ha de seguir la información con cautela, dado que hay que ver qué recorrido tiene teniendo en cuenta que el tratado de la OTAN no permite la expulsión de un socio si no es por unanimidad.