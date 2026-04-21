Trump dice que "recordará" a las empresas que no pidan el reembolso de aranceles tras la sentencia del Supremo

Ha indicado que tendrá en cuenta a aquellas compañías que no inicien el proceso para recibir el reembolso de los aranceles

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que tendrá en cuenta a aquellas compañías que no inicien el proceso para recibir el reembolso de los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que el Tribunal Supremo del país declaró después ilegales y cuyo monto ascendería a unos 166.000 millones de dólares (141.137 millones de euros).

Declaraciones de Trump sobre los reembolsos

"Creo que sería genial que no lo hicieran. De hecho, si no lo hacen, me habrán conocido muy bien (...). Si no lo hacen, los recordaré. Te digo esto porque quiero fortalecer este país", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista a la cadena estadounidense CNBC.

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Este mismo lunes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) inició el camino para procesar las solicitudes de los reembolsos. El plan contempla un desarrollo por fases, por lo que se irán añadiendo funcionalidades adicionales en etapas posteriores para abordar los escenarios más complejos.

Críticas al Tribunal Supremo y próximos pasos

Trump ha criticado la decisión del Supremo y ha incidido en que este tribunal funciona "contra ellos", en relación a su Administración. "No estoy contento con la Corte Suprema (...). Es terrible para nuestro país", ha aseverado.

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"Como saben, tuvimos un pequeño revés con la Corte Suprema. Dijeron: puedo cobrar aranceles, pero tengo que hacerlo de otra manera. Y debido a lo que hicieron, tenemos que devolver 160.000 millones de dólares. Solo tenían que añadir una frase, una sola frase, y era: 'No tienes que devolver nada de lo recaudado hasta ahora'", ha explicado el mandatario estadounidense.

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En este sentido, el presidente norteamericano ha asegurado que la decisión del tribunal fue "muy ajustada" y que muchos jueces "influyentes" le dieron la razón respecto a los aranceles. Aun así, ha indicado que seguirá buscando "otra manera" para implementar estas tasas.

La CBP advirtió a los importadores y agentes autorizados que los reembolsos se emitirán generalmente entre 60 y 90 días después de la aceptación de su declaración, a menos que algún problema de cumplimiento requiera una revisión adicional por parte de la autoridad aduanera.

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A principios del pasado mes de marzo, el director ejecutivo de la agencia aduanera estadounidense, Brandon Lord, indicó que más de 330.000 importadores habían realizado un total de más de 53 millones de entradas, en las que depositaron o pagaron aranceles conforme a la IEEPA, cuyo monto total ascendía a aproximadamente 166.000 millones de dólares.