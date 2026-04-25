A las 05:00 horas de la mañana se han escuchado explosiones en el aeropuerto internacional Modibo Keïta y cerca de Kati

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La Embajada de Estados Unidos en Malí ha ordenado a sus ciudadanos en el país africano que busquen refugio inmediatamente tras constatar explosiones en el aeropuerto de la capital del país, Bamako, en medio de la gran ofensiva desencadenada esta madrugada por tuaregs y yihadistas contra la junta militar maliense.

"En la mañana de este sábado 25 de abril, se ha informado de explosiones cerca del Aeropuerto Internacional Modibo Keita en Bamako y la vecina ciudad de Kati", ha anunciado la Embajada en un comunicado. Los ataques de este sábado se atribuyen a Azawad y al JNIM.

La embajada norteamericana recomienda evitar viajar a estos destinos

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer en sus hogares y evitar viajar a estos destinos hasta que se disponga de más información", ha añadido la Embajada norteamericana.

Minutos después, esta alerta ha sido repetida por el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, en el comienzo de las reacciones internacionales a la gran ofensiva conjunta que ha desatado la movilización general del Ejército maliense en la capital, así como en las ciudades de Kidal, Gao y Kati.

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Alrededor de las 05:00 horas de la mañana, se han escuchado explosiones en el aeropuerto internacional Modibo Keïta y cerca de Kati, donde se encuentra la principal base militar del país. Malí vive una guerra fragmentada donde el Estado, insurgencias separatistas y grupos yihadistas compiten por el territorio y el poder político.