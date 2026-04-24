La UE y EEUU acuerdan reforzar su cooperación para asegurar los minerales críticos y reducir la dependencia

La Unión Europea y Estados Unidos acuerdan reforzar su cooperación en materias primas críticas para garantizar el suministro

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La Unión Europea y Estados Unidos han acordado este viernes reforzar su cooperación en materias primas críticas para asegurar su suministro y reducir dependencias externas, mediante la coordinación de inversiones, estándares y políticas comerciales.

El acuerdo se ha materializado en un memorando de entendimiento —instrumento no vinculante— firmado en Washington D. C. por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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El objetivo es avanzar hacia un acuerdo comercial en un sector estratégico para ambas economías.

Cooperación en toda la cadena de valor

El pacto prevé colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, desde la exploración y extracción hasta el procesamiento, refinado, reciclaje y recuperación de materiales.

También incluye ámbitos como la innovación, la inversión y el conocimiento geológico, claves para garantizar el acceso a estos recursos.

Ambas partes han acordado un plan de acción para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, que contempla la coordinación de políticas comerciales, el impulso a la inversión y el desarrollo de estándares comunes.

Coordinación internacional y mirada al futuro

La estrategia abre la puerta a medidas como mecanismos de estabilización de precios, acuerdos de compra a largo plazo, estrategias de almacenamiento y sistemas de respuesta rápida ante interrupciones del suministro.

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Bruselas y Washington también intensificarán su coordinación en foros como el G7, con el objetivo de impulsar una acción conjunta global en este ámbito clave para la transición energética y tecnológica.

“La visión está ahí, ahora la prueba real es la ejecución”, ha señalado Sefcovic, quien ha subrayado que estas materias se sitúan en el “núcleo de las industrias del futuro”, lo que convierte en un imperativo abordar sus vulnerabilidades.