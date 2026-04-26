David Alandete estuvo al lado del secretario de Estado y el secretario de Guerra sin pasar por ningún dispositivo de seguridad

El momento exacto en el que Cole Allen, el atacante de Washington, intentó acceder al salón para disparar contra Donald Trump

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El tercer intento de asesinato de Donald Trump ha generado muchas dudas con respecto a las medidas de seguridad que había en el recinto. Se supone que estaba controlado por un equipo de élite que presume de una serie de controles y protocolos de los más estrictos que existen, según informa David Alandete.

El periodista asegura que las medidas de seguridad no eran estrictas para estar hablando de un presidente que ya había sobrevivido a dos intentos de asesinato. Alandete estuvo al lado del secretario de Estado y el secretario de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, sin haber pasado ni un solo dispositivo de seguridad. Así, confirma que ese hombre podría haber matado a secretarios y periodistas si no hubiese sido porque su objetivo era Donald Trump.

Allen abrió fuego y empezó a correr para atravesar el perímetro de seguridad

En las imágenes que circulan en las redes sociales se ha podido ver el momento exacto en el que el hombre intentaba acceder al recinto. El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, hora local (sobre las 02.00 de la madrugada en la España peninsular y Baleares), cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto.

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La Policía encontró dos armas de fuego y múltiples cuchillos

El disparo que efectuó fue el que hirió al agente hospitalizado. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos". A los pocos segundos de que los disparos se escucharan en la sala de eventos del Hilton, el despliegue del Servicio Secreto comenzó a evacuar a Trump y a todos los miembros de su Gabinete presentes en el lugar, entre ellos al vicepresidente JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth o a destacados asesores como Stephen Miller y su mujer, Katie, embarazada.

Acto seguido, el Servicio Secreto solicitó a los asistentes y a los periodistas en la sala que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida. Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.