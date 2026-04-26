La reacción de Melania Trump tras escuchar disparos durante la cena de comensales

Las imágenes del momento, con Melania Trump visiblemente impactada, se han vuelto virales

Cole Allen, el autor del tiroteo durante la Cena de Corresponsales en Washington: un "lobo solitario", profesor, de 31 años

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WashingtonLa primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha protagonizado una de las imágenes más comentadas tras el incidente armado registrado durante la Cena de Corresponsales en Washington. En varios vídeos difundidos en redes sociales se aprecia su reacción en el momento en que se produce la evacuación, con un gesto de evidente sorpresa que ha llamado la atención frente a la actitud más contenida de otros asistentes.

El suceso obligó a desalojar al presidente Donald Trump, a la propia primera dama y al resto del gabinete tras un intento de asalto armado neutralizado por el Servicio Secreto. El incidente comenzó poco después del inicio del evento, cuando un hombre abrió fuego en uno de los accesos antes de ser reducido por los agentes. El sospechoso fue detenido y un agente resultó herido, aunque su vida no corre peligro. Las imágenes del momento, con Melania Trump visiblemente impactada, se han viralizado en las últimas horas, convirtiéndose en uno de los focos de atención tras el suceso.

El atacante: un "Lobo solitario" que llegó a traspasar el perímetro de seguridad

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras se neutralizado en los mismos pasillos del Hotel Washington Hiltoon donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca.

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El sospechoso ha sido identificado por un agente como Cole Tomas Allen. Según la información disponible en sus redes sociales, es graduado por el Instituto de Tecnología de California y trabaja como profesor.