El presidente del Gobierno de España ha asegurado en X que la violencia "nunca es el camino"

Cole Allen, el autor del tiroteo durante la Cena de Corresponsales en Washington: un "lobo solitario", profesor, de 31 años

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WashingtonLas reacciones al tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington no se han hecho esperar. Entre los numerosos mandatarios internacionales, el presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez, ha mostrado su condena al intento de asesinato sufrido por Donald Trump y recuerda que "la violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el ataque que ha sufrido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en el que ha sido detenido el presunto tirador, un profesor californiano de 31 años.

Reacciones al tiroteo

Por su parte, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump, así como el resto de asistentes, esté "a salvo" tras el tiroteo. "Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca," dijo la jefa de la diplomacia europea a través de un mensaje en redes sociales.

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Asimismo, Kallas condenó lo sucedido y dijo que "la violencia política no tiene cabida en una democracia". Seguidamente hizo hincapié en que "un acto destinado a rendir homenaje a la libertad de prensa nunca debería convertirse en un escenario de miedo" y le deseó al agente herido "una pronta recuperación".

El que también ha reaccionado ala ataque armado ha sido el primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu dijo este domingo estar "impactado" por el tiroteo que se registró anoche en el hotel donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba junto con la primera dama y varios miembros de su Gobierno en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

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"Sara (su esposa) y yo quedamos impactados por el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump anoche en Washington D.C. Nos alivia saber que el presidente y la primera dama se encuentran bien y a salvo", publicó Netanyahu en X. Culminó enviando sus "mejores deseos para una pronta y completa recuperación al policía herido", así como felicitó al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su "rápida y decisiva actuación".

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, también ha condenado el ataque a Trump. Takaichi aseguró que la violencia "no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo", tras el tiroteo que obligó a evacuar este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, de un evento en Washington.

"Me alivia saber que el presidente Trump se encuentra a salvo tras el aterrador tiroteo. La violencia no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo", escribió la mandataria, en inglés y en japonés, en su cuenta de la red social X.

El ataque producido en la Casa Blanca

Trump y su mujer Melania Trump han sido evacuados de la cena de corresponsales a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

Allen, según las primeras investigaciones, apareció armado en uno de los controles de seguridad del Hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, e intentó atravesar corriendo el vestíbulo mientras disparaba con un arma todavía no identificada antes de acabar reducido por los agentes del Servicio Secreto. Horas más tarde, el propio Trump ha compartido imágenes a través de sus redes sociales donde se pueden apreciar al sospechoso bajo custodia poco después de ser neutralizado.

Los disparos se escucharon en la sala de eventos del Hilton, lo que provocó reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente, la primera dama y el resto de miembros del gabinete presentes en el acto. Acto seguido, se ha solicitado a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.