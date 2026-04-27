El ministro de Asuntos Exteriores de iraní asegura que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena"

Donald Trump cancela el viaje de sus negociadores a Islamabad y cede la iniciativa a Irán: "Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar"

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El ministro de Asuntos Exteriores de iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena" y que se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y EE.UU.".

Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, quien se encuentra en San Petersburgo, dijo que las condiciones de Teherán para las negociaciones "son muy importantes".

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Araqchí, quien llegó a Rusia después de pasar por Oman y Pakistán este fin de semana, afirmó también que "la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual".

Rusia es, junto a China, uno de los principales aliados de Irán.

Una nueva oferta sobre la mesa

El jefe de la diplomacia iraní abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para ese día.

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Finalmente, ese viaje se canceló y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara a sus enviados especiales no viajar a Islamabad.

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En una entrevista ofrecida hoy a Fox News, el mandatario dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.