Donald Trump cancela el viaje de sus negociadores a Islamabad y cede la iniciativa a Irán

Trump considera además que hay una "lucha interna tremenda" y "confusión" dentro de la dirigencia iraní

El ministro de Exteriores iraní entrega en Pakistán su lista de "respuestas" a EEUU sin perspectivas de reunión

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la anulación del viaje de la delegación estadounidense a Islamabad, sede de las negociaciones con Irán. "Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, donde iban a reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajar y demasiado trabajo", ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump abre una nueva fase en la guerra en Irán en un momento en el que las negociaciones con Teherán siguen en el aire

Trump considera además que hay una "lucha interna tremenda" y "confusión" dentro de la dirigencia iraní. "Nadie sabe quién está al mando. Ni siquiera ellos", ha indicado.

"Sí quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar"

"Además, nosotros tenemos todas las cartas. ¡Ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar", ha argumentado.

Las autoridades iraníes han indicado que no tenían intención de reunirse este sábado con los representados estadounidenses: el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor para Oriente Próximo Steve Witkoff.

PUEDE INTERESARTE El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz

Y que la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a Pakistán es la primera de la gira regional que llevará al diplomático en los próximos días a Omán (mediador en las frustradas conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní) y Rusia, gran aliado de Irán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Araqchi ha entregado este sábado en mano al jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las "respuestas" de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con la delegación norteamericana que también se encontrará con las autoridades paquistaníes en la capital del país, Islamabad.

El alto el fuego entre las partes, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido, lo que crea un espacio para la diplomacia pero también prolonga la incertidumbre.