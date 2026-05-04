Claudia Barraso 04 MAY 2026 - 14:59h.

Al menos cinco personas han perdido la vida en un accidente aéreo en Texas, Estados Unidos: muertos cuatro jugadores de pickleball y el piloto

Sandro Veronesi, propietario del Calzedonia, aparece ileso sobre el césped tras sufrir un accidente en una avioneta

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Al menos cinco personas han perdido la vida en Texas, Estados Unidos, tras estrellarse la avioneta en la que viajaban. Se trata de un equipo de pickleball, un deporte parecido al tenis, que se trasladaban a disputar de un torneo. Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las once de la noche a unos 65 kilómetros de Austin.

Las autoridades todavía no han confirmado los motivos por los que se produjo el accidente, pero se sabe que el avión se estrelló contra una zona de muchos árboles en Texas. El sargento Billy Ray confirmó que tanto el piloto como los cuatro pasajeros que iban a bordo murieron en el lugar, sin la posibilidad de que fuesen auxiliados por los sanitarios, que tan solo pudieron certificar su fallecimiento.

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Los jugadores pertenecían al grupo de ‘Amarillo Pickleball Club’ y viajaban a un torneo en New Braunfels. El avión era un ‘Cessna 421C’, y se desconoce si sufrió algún fallo que causó que dejase de funcionar y acabase estrellándose, provocando la muerte de cinco personas, entre ellas la del piloto. El torneo fue suspendido al conocer el fallecimiento de los jugadores. Su equipo ha publicado varios homenajes en su cuenta de Facebook, donde lamentan su pérdida y trasladan el pésame a sus familiares.

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El comunicado del equipo en redes sociales

“Hemos recibido no solo el apoyo de la comunidad de Amarillo, sino de mucha más gente más allá del país. Estamos muy agradecidos y queremos trasladar nuestro agradecimiento a todo aquel que nos ha hecho llegar su cariño. Sus familias están en nuestros pensamientos, están recibiendo apoyo y ayuda constantemente y estaremos preparados para brindarles todo lo que necesiten”.

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“Todo aquel que pregunta por cómo puede contribuir, hemos abierto una página para recaudar fondos a través de nuestra cuenta bancaria. Todos los detalles están especificados en el post que hemos publicado. Seguimos trabajando en todo lo que sea necesario. De nuevo, gracias por todo”.

Según han informado medios como ’20 minutos’, otro piloto de la zona confirmó que el avión averiado había emitido una señal de socorro poco antes del accidente y que el controlador aéreo llamó al 911. Además, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el cielo estaba mayormente nublado en la zona en la que se produjo el accidente y que dos horas después se produjo una tormenta eléctrica.