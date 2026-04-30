Sandro Veronesi, presidente del grupo Oniverse, y un apasionado de la aviación, sale ileso de un accidente de avión.

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Sandro Veronesi, presidente del grupo Oniverse, y un apasionado de la aviación, sufrió un accidente aéreo la tarde del 24 de abril mientras sobrevolaba la zona de Labastide-Villefranche, en el departamento francés de Pirineos Atlánticos. El empresario veronés viajaba a bordo de una avioneta turística monomotor con otro ciudadano italiano de 56 años.

La aeronave, una avioneta azul y blanca, comenzó a experimentar evidentes problemas técnicos. Y ahí, dentro de la mala fortuna entró el destino y la suerte. Una patrulla del Pelotón de Vigilancia e Intervención de la Gendarmería de Bayona sobrevolaba la zona en una misión de entrenamiento en ese momento y vio claramente la avioneta con la nariz hacia abajo.

Los gendarmes dieron la alarma y comenzaron a buscar el lugar del impacto , guiando a sus compañeros en tierra hasta el campo donde el avión acababa de estrellarse. De no haberlos divisado encontrar a los accidentados habría sido un milagro en la zona de la caída. Veronesi y su compañero de vuelo mantuvieron la calma necesaria para desplegar el paracaídas balístico de emergencia. Y eso fue lo que le salvó la vida.

Cuando los bomberos llegaron al lugar del accidente, encontraron a Veronesi y a su compañero de vuelo fuera de la cabina, tendidos en la hierba. Aunque sus vidas no corrían peligro, ambos se quejaban de fuertes dolores de espalda debido a la violenta desaceleración y fueron trasladados al hospital.