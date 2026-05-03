Pedro Sánchez hará noche en Estambul a causa de la avería en el avión

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía a Armenia para asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea. Pero una avería en el avión del jefe del Ejecutivo ha provocado que el alto mandatario tenga que pasar la noche en Estambul. Sánchez asistirá a la inauguración del evento, donde saludará oficialmente al primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pashinian, y se tomará la foto de familia. Posteriormente, intervendrá en la primera sesión del plenario de la Comunidad Política Europea y en la mesa redonda 'Resiliencia democrática y amenazas híbridas'.

El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las 16:00 horas de la tarde con destino a la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes cuyos países forman parte de este foro.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que un fallo técnico al que han restado importancia ha obligado a cumplir el protocolo y aterrizar en Ankara, donde pasará la noche el jefe del Ejecutivo para reanudar viaje a Armenia a primera hora de la mañana del lunes.

Sánchez regresará este mismo lunes a Madrid

Su llegada a la cumbre de Ereván está prevista para las 08:15 horas en España (dos horas más en Armenia). A esta reunión se prevé que asista casi medio centenar de líderes de la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.

Al término de la octava cumbre de este grupo de países, Sánchez regresará este mismo lunes a Madrid. El último incidente con un avión oficial que hizo que el presidente del Gobierno tuviera que cambiar su agenda ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Falcon en el que volaba a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania tuviera que regresar a mitad de camino a causa de una avería. En esa ocasión, el presidente del Gobierno intervino en la reunión de forma telemática.

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Una cumbre para abordar la seguridad, estabilidad y prosperidad de Europa

El presidente del Gobierno participará invitado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, junto a los 27 estados miembros y otros países con el fin de abordar asuntos de interés compartido y reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente.

Esta octava cita se desarrollará bajo el lema ‘Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa’, en la que los mandatarios se verán en un contexto de intensa reconfiguración geopolítica, intercambiarán posiciones sobre cómo estrechar la cooperación y coordinar mejor sus respuestas para reforzar la resiliencia democrática, mejorar la conectividad y apuntalar la seguridad económica y energética.