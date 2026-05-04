Preguntada por si también está hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha respondido que es algo que está estudiando

La petición desesperada de la mujer de Saif Abukeshek, el español detenido en Israel: "Es importante movilizarse"

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La mujer del activista hispano-palestino Saif Abukeshek, Sally Issa, cuyo marido fue capturado el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, ha asegurado que el activista ha "sufrido maltrato" por parte de Israel y que está en huelga de hambre.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que no ha podido hablar con su marido y que toda la información que tiene es a través del consul español en Tel Aviv: "El consul dice que él se encuentra ok. Está en shock, triste, porque teníamos el cumple de mi hija, que no ha podido hablar con ella".

Ha explicado que este martes Abukeshek volverá a visitar los tribunales israelíes, y ha asegurado que Israel ha actuado de esta manera contra los miembros de la Flotilla para "criminalizar el movimiento solidario con el pueblo palestino".

Issa también ha explicado que se ha reunido con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya que Saif Abukeshek es vecino de la ciudad, y ha dicho que el primer edil le ha expresado su apoyo y que "va a hacer todo lo que pueda para liberar a Saif".

Preguntada por si también está hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha respondido que es algo que está estudiando y que lo anunciará si lo hace.