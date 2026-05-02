Sally Issa, mujer de Saif Abukeshek,ha pedido ayuda a la ciudadanía para liberar al activista tras ser detenido por Israel

Albares afirma que Saif Abukeshek, el español detenido en la flotilla, desembarca en Israel este sábado

Compartir







En Israel permanecen detenidos Saif Abukeshek y Tiago Ávila, los dos activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza pero que fue interceptada por el Ejército de Netanyahu, como ha explicado Laura de Chiclana.

En un comunicado conjunto de condena, los gobiernos de España y Brasil han calificado las detenciones de estos activistas como "un secuestro". Hoy Israel confirma que Saif Abukeshek, ciudadano español de origen palestino y pasaporte sueco, y el brasileño Tiago Ávila se encuentran ya en su territorio para ser interrogados por las autoridades policiales. Allí, Saif Abukeshek habría mantenido ya, según el ministro Albares, un encuentro con el cónsul español para comprobar su situación y exigir la libertad de ambos.

Las mujeres de los activistas piden ayuda para su liberación

Sally Issa, mujer de Saif Abukeshek, ha pedido ayuda a través de un vídeo difundido en las redes sociales en el que ha pedido la movilización ciudadana para la liberación del activista.

"Es importante movilizarse por todo el mundo y presionar a nuestros gobiernos y embajadas para liberar tanto a Saif como a Tiago, y para poner fin a la interminable violación de las leyes internacionales cometidas por Israel", explica la mujer del activista retenido en Israel.

Por su parte, Laura de Souza Feitosa, mujer de Tiago Ávila, también ha compartido un vídeo en el que asegura que los dos activistas "estaban en aguas internacionales. Iban a Gaza. No teníamos intención de entrar en la Palestina ocupada. No teníamos intención de llegar a Israel".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La nueva flotilla humanitaria que pretendía llegar a Gaza

Para el ministro de Exteriores son detenciones ilegales en aguas internacionales que tensa aún más las relaciones entre ambos países y desmonta, con su información, el argumento israelí del supuesto vínculo de Saif Abukeshek con Hamás.

Saif y Tiago se encontraban en uno de los 22 barcos que formaban la nueva flotilla humanitaria que pretendía llegar a Gaza. Asaltados por fuerzas israelíes el jueves a 80 millas de la isla griega de Creta, donde ahora, sus compañeros, denuncian la situación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los dos fueron apartados de los otros 173 activistas, que habrían visto a Saif Abukeshek gritar y sufrir torturas en la embarcación israelí hasta el punto de tener dificultades para respirar.

Los golpes también se habrían repetido con los liberados. y, al menos, 36 de ellos habrían necesitado atención hospitalaria en Grecia, según Exteriores. Varios de ellos, también, son españoles.