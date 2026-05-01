El otro activista retenido es el brasileño Thiago Ávila, que será interrogado por "actividades ilegales"

Israel se llevará a un activista residente en Barcelona de la flotilla y a un brasileño para interrogarles en su territorio

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Saif Abukeshek, el activista con nacionalidad española de la Global Sumud Flotilla retenido por Israel, reside en Barcelona y ya había participado en la primera flotilla que salió hace unos meses de la capital catalana, aunque se había quedado en tierra antes de ser interceptados. Informa en el vídeo Laura de Chiclana.

Saif Abukeshek cuenta con doble nacionalidad, palestina y española, y es secretario de relaciones internacionales de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), por lo que desarrolla una actividad especialmente intensa en el ámbito de los derechos de los pueblos como, en este caso, del palestino, según ha explicado a EFE el portavoz de IAC, David Caño.

El activista había participado en la primera flotilla que salió de Barcelona hace unos meses y que también fue interceptada por Israel en aguas internacionales, aunque en aquella ocasión abandonó la embarcación en la que viajaba en el último puerto que pisaron, en Italia, antes de ser bloqueados.

Exteriores reclama la "liberación inmediata" de los dos activistas

"Saif reivindica su derecho a poder hacer activismo ya que también tiene la nacionalidad española", ha asegurado Caño. El Ministerio de Exteriores de Israel, por su parte, acusa a los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que ha decidido llevar a territorio israelí de facilitar transferencias financieras al grupo islamista palestino Hamás, en el caso del palestino-español Saif Abu Keshek, y de haberle mostrado su apoyo en el del brasileño Thiago Ávila.

Abu Keshek es un veterano activista palestino residente en España y será interrogado como sospechoso de pertenecer a una organización terrorista. Ávila y el son los dos únicos activistas que no han sido liberados en Creta. A esta hora se encuentran detenidos por las fuerzas israelíes con la intención de transferirlos a uno de sus puertos para interrogarlo.

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Ávila, activista brasileño, ya fue arrestado el año pasado en otra de las operaciones de la flotilla en el Mediterráneo. Israel lo considera sospechoso de actividades ilegales y miembro como Saif de una organización liderada por Hamás.

El propio ministro israelí ha felicitado a su Marina por la interceptación de una veintena de embarcaciones de la flotilla en alta mar. Como protesta, el gobierno español convocó ayer a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España y hoy, el ministro de Exteriores ha exigido su "liberación inmediata".