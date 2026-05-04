El vehículo derribó un poste de la luz y se produjo una descarga eléctrica

Al menos tres muertos y más de 38 heridos en un accidente con un monster truck en Popayán, Colombia

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La conductora del monster truck accidentado -que ha dejado al menos tres muertos, entre ellos un menor- perdió el control en medio de una exhibición. Tras superar un obstáculo y levantar el vehículo sobre dos ruedas, Sonia Segura se dirigió directamente contra un sector del público. Todavía se investigan las causas de los hechos.

Tan solo unas vallas separaban al público del camión de enormes ruedas y 1.500 caballos. No había más medidas de seguridad. Además de arrollar a decenas de personas, el vehículo derribó un poste de la luz y se produjo una descarga eléctrica.

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Entre los fallecidos hay una niña de 10 años

Los testigos del accidente son los que acudieron a atender a las víctimas. Se han registrado tres muertos, entre ellos una niña de 10 años y 38 heridos. Entre los hospitalizados se encuentra la propia conductora. Ella, conocida como 'la dragona', animó a la gente desde las redes sociales para que acudiesen al espectáculo. Ahora las autoridades investigan todo lo que falló para que acabase de forma tan trágica.

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"Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y tres fallecidos", ha lamentado el alcalde de la urbe, Juan Carlos Muñoz Bravo, en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha remarcado que ya ha sido abierta una investigación que, ha pedido, sea "rigurosa" en aras de que los hechos sean "esclarecidos con total responsabilidad y transparencia".