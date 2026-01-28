El avión colombiano desaparecido, ha sido encontrado por las autoridades: ha sufrido una accidente por el que 15 personas han fallecido

Un avión con ocho personas a bordo se estrella al despegar en el aeropuerto de Maine, Estados Unidos

Compartir







Un avión de la aerolínea colombiana Satena, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 15 pasajeros a bordo, había desaparecido en el noreste del país después de reportar un último contacto con el control de tráfico aéreo pocos minutos antes de la hora a la que debía aterrizar.

Las autoridades han confirmado que ha sido encontrado tras sufrir un accidente por el que todos los pasajeros han perdido la vida. No hay ningún supervivientes. Hasta el momento se desconocen más datos sobre el accidente.

PUEDE INTERESARTE Detienen en Málaga a un hombre por la presunta agresión sexual a una pasajera en un avión

“La aeronave ‘Beechcraft 1900 tenía una capacidad para 19 personas y debía aterrizar en el aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña, pero las autoridades perdieron su rastro a su paso entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo”, según ha informado el periodista David de La Paz en redes sociales donde muestra un vídeo del avión accidentado. El avión transporta 13 pasajeros y dos tripulantes, según ha informado Satena en sus redes sociales.

El avión cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, había despegado sobre las 11:42 horas en Colombia (17:42 horas en España) y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 horas (18:05 horas en España), pero su último contacto con el control de tráfico aéreo tuvo lugar a las 11:54 horas.

PUEDE INTERESARTE Un fallo en el Air Force One obliga a Donald Trump a regresar a EEUU para cambiar de avión y poder volar a Davos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Emplean todos los recursos para localizarles

Desde Satena han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave.

Asimismo, la aerolínea ha dispuesto una línea telefónica a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La ministra de Transportes colombiana, Mafe Rojas, especificó en su cuenta de 'X' que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil "se encuentra recogiendo información" respecto a la pérdida de comunicación de esta aeronave y se han activado los protocolos correspondientes.