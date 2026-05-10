Europa Press 10 MAY 2026 - 19:35h.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido

El activista ha asegurado que su liberación "no es una victoria" porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna"

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El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, deportado este domingo por Israel, tras diez días detenido y en huelga de hambre, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona, a cuya llegada ha querido dejar claro que pronto "volverá a hacer las maletas" para reunirse con sus "compañeros" en Turquía.

Abukeshek lo ha explicado así a los medios tras su llegada al aeropuerto El Prat-Josep Taradellas, donde le esperaban familiares, amigos y compañeros de la Flotilla ondeando banderas palestinas y entonando el cántico 'Free, free Palestine'.

El activista ha asegurado que su liberación "no es una victoria" porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna".