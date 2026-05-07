EEUU anuncia una reunión entre representantes de Líbano e Israel el 14 y 15 de mayo

Estados Unidos reunirá de nuevo a Líbano e Israel en Washington para intentar consolidar el alto el fuego entre Hezbolá y el Ejército israelí

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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves una nueva ronda de conversaciones entre delegaciones de Líbano e Israel para tratar de frenar los enfrentamientos entre el partido-milicia Hezbolá y el Ejército israelí.

Según ha confirmado el Departamento de Estado estadounidense en declaraciones a Europa Press, las reuniones se celebrarán los próximos 14 y 15 de mayo, previsiblemente en Washington, aunque por el momento ni Beirut ni Tel Aviv han confirmado oficialmente su participación.

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Tercer intento de negociación en Washington

Será la tercera ocasión en la que representantes libaneses e israelíes se sienten en la capital estadounidense desde principios de abril para intentar avanzar hacia el fin del conflicto.

Las conversaciones comenzaron después del acuerdo de un alto el fuego temporal, posteriormente ampliado, con el objetivo de reducir la escalada militar en la frontera entre ambos países.

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Estados Unidos continúa ejerciendo como principal mediador internacional en unas negociaciones marcadas por la fragilidad de la tregua y la persistencia de los ataques sobre el terreno.

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La tregua no ha frenado los ataques

A pesar del alto el fuego anunciado semanas atrás, los enfrentamientos no han cesado completamente.

Hezbolá ha continuado lanzando proyectiles contra territorio israelí, mientras que el Ejército de Israel mantiene sus bombardeos y operaciones militares sobre zonas del sur de Líbano.

Según el balance difundido por las autoridades libanesas, los ataques israelíes han dejado ya más de 2.700 muertos y alrededor de 8.400 heridos desde el pasado 2 de marzo, fecha en la que se reactivaron los combates entre ambas partes.

La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución del conflicto ante el temor de una escalada regional más amplia en Oriente Próximo.