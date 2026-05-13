David Cacho 13 MAY 2026 - 17:14h.

Es una cumbre importantísima entre los dos líderes más poderosos del mundo que buscan, fundamentalmente, una alianza comercial.

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Calurosa y entusiasta bienvenida a Donald Trump al aterrizar en Pekín. Es su segundo viaje a China como presidente de Estados Unidos. El anfitrión, al igual que hace nueve años, será XI Jinping. En la agenda, la guerra de Irán, la reunificación con Taiwán pretendida por el régimen chino, y los intereses económicos de los dos países.

Una cumbre importantísima entre los dos líderes más poderosos del mundo que buscan, fundamentalmente, una alianza comercial. Por eso, Trump ha elegido bien a quién llevarse de viaje. Nada menos que a su corte de tecno oligarcas, lo que demuestra de nuevo que Occidente necesita más a China de lo que China necesita a Occidente. Un dato es fundamental para entenderlo: China procesa el noventa por ciento de las tierras raras del mundo, diecisiete elementos químicos indispensables para la fabricación de productos tecnológicos y coches eléctricos. Por eso ahí estarán, al lado de Trump, los jefes de la primera y de la tercera empresas del mundo, ambas tecnológicas: Jensen Huang, de Nvidia, con una capitalización bursátil como el PIB de Alemania; y Tim Cook, de Apple, que iguala el PIB de Japón. También el hombre más rico del mundo, Elon Musk, representando a Tesla, rendirá pleitesía a Xi Jinping.

No faltan el poderosísimo Larry Fink, al frente de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. Y, en fin, directores o presidentes de Meta, de Goldman Sachs, de Boeing...

Este jueves se espera que los líderes de las dos superpotencias mantengan un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza de Tiananmen, por la mañana a la que seguirá una cena oficial. Ya el viernes, está previsto otro encuentro entre Trump y Xi en Zhongnanhai, la sede oficial del Gobierno de China, donde mantendrán una comida antes de que el dignatario norteamericano finalice el viaje de dos días.

Este viaje tiene tintes históricos al ser la primera visita oficial en nueve años de un presidente estadounidense -- fue el propio Trump durante su primera etapa en la Casa Blanca en noviembre de 2017 el último en reunirse con Xi en suelo chino--. Antes de desplazarse al gigante asiático, Trump ha afirmado que llevará como primera prioridad a la cumbre en Pekín que China abra su mercado a las empresas norteamericanas.