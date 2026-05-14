Claudia Barraso 14 MAY 2026 - 18:32h.

Una niña de 21 meses presentaba más de dos gramos de alcohol en la sangre en Francia y sus padres denunciaron a la guardería

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La Fiscalía de Senlis, Francia, ha abierto una investigación tras una denuncia presentada por los padres de una niña a la que llevaron al hospital y donde los sanitarios revelaron que tenía 2,14 gramos de alcohol en la sangre. Por lo que la guardería ‘Les Petits Gaulois’ está siendo investigada por los hechos.

Según han informado medios como ‘Le Parisien’, la investigación se centra en esclarecer las circunstancias en las que el niño pudo haberse intoxicado mientras estaba en la guardería. Fue el 17 de marzo cuando los padres recibieron una llamada de la guardería alertando de que su hija se caía todo el rato. Entonces, los padres preocupados por el estado de su hija la llevaron al hospital donde le hicieron una analítica.

“Un médico nos dijo: ‘Tu hija de 21 meses está borracha’” y los padres han confesado para el mismo medio que puede tratarse de una patología rara que puede conducir a una producción natural de etanol del cuerpo o “que la pequeña ingiriese algo” en la propia guardería. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los menores están expuestos a este tipo de sustancias en la guardería.

Un síndrome que produce etanol en el cuerpo

Las primeras sospechas se centraron en una posible intoxicación e inciden en la preocupante tasa de alcohol que fue encontrada en la sangre de la menor, siendo algo peligroso para un adulto y que para una niña de su edad puede suponer un riesgo muy elevado. Los médicos incluso llegaron a considerar la posibilidad de que se tratase del síndrome de la “autocervería”, pero acabaron descartando esta opción y concluyeron que había consumo alcohol de manera externa.

La guardería ha sido cerrada de manera preventiva por las autoridades administrativas tal y como confirmaba el medio francés, pero la comunidad de Aire Cantiliene informaban de que el cierre se mantendría hasta junio, pero que por el momento “no han podido identificar hasta la fecha elementos de mala intención o maltrato”.

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Los padres continúan sin una respuesta de lo sucedido

Los padres de la pequeña, Flora y Nicolás, siguen sin una respuesta clara de lo que le pudo pasar a su hija, pero al salir del hospital presentaron una denuncia contra la guardería tras el ingreso de su bebé. La falta de una conclusión clara mantiene mucha tensión en su familia y en el resto de los padres de los niños que acudían a la misma guardería.

Las autoridades francesas han informado de que la reapertura solo se producirá una vez termine la investigación y puedan garantizar la seguridad de los menores. La pequeña de 21 meses ya ha recibido el alta hospitalaria y los médicos han confirmado a Flora y Nicolás que no sufrirá secuelas a largo plazo y que se encuentra fuera de peligro.