Antonio Rodríguez Agencia EFE 05 MAY 2026 - 15:16h.

Unas alumnas en prácticas dieron alertaron sobre los malos tratos de la directora y dos profesoras del centro de educación infantil

Forzaban a los bebés y niños a la ingesta de alimentos llegando a provocarles en ocasiones el vómito

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a la directora y dos educadoras de un centro educativo infantil de Jaén por presuntos malos tratos a unos 15 niños, a los que incluso forzaban a la ingesta de alimentos llegando a provocarles en ocasiones el vómito.

Agentes pertenecientes a la UFAM de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén abrió la investigación tras la denuncia formulada por varias alumnas en prácticas, que desarrollaban su formación en el citado centro y pusieron los hechos en conocimiento de sus tutoras responsables, y que, según sus manifestaciones, se estarían produciendo durante el cuidado de los menores.

Según ha informado la Policía Nacional, esas conductas descritas por las alumnas en prácticas se centrarían principalmente en el momento de la alimentación, cuando presuntamente obligaban a los menores a la ingesta de alimentos a la fuerza, "llegando en ocasiones a provocarles el vómito, para, posteriormente, obligarles a seguir comiendo".

Según apuntan desde 'Ideal', el centro educativo infantil se encuentra en la avenida de Andalucía y los agentes pertenecientes a la UFAM de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén ya se están encargando del caso.

Encerraban a los niños en el cuarto de baño a oscuras

Todo se destapó cuando se realizó una denuncia formulada por varias alumas que estaban de prácticas desarrollando su formación en la guardería. Según apunta 'Ideal', fueron ellas la que pusieron en conocimiento de sus tutoras responsables todo lo que estaba ocurriendo, unos presuntos malos tratos a los niños de uno a tres años que estaban a su cargo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Algunos menores eran encerrados en un cuarto de baño a oscuras, cuando se negaban a comer o cuando lloraban", detallan las alumnas en su denuncia. Unos hechos que se habrían realizado sobre un total de 15 niños que estaban matriculados en este centro infantil.

La coacción de la directora a los padres y a las alumnas en prácticas

El medio jienense detalla que a la Policía Nacional le consta que la "directora habría tratado de convencer a los padres para que no denunciaran". Además, desde 'Ideal' detallan: "Es más, señalan que habría mantenido reuniones individualizadas con los padres de los menores que asistían al centro para decirles que iban a ser citados por la Policía para declarar y les señalaba que los hechos denunciados 'eran falsos",.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además de decirles a los padres que los pequeños estaban en "perfecto estado", la directora detenida habló con las alumnas de prácticas para exigirles que se retractaran "advirtiéndoles de las posibles consecuencias negativas".