Los presentadores aparecen ofreciendo demostraciones sobre cómo se usan y cómo se montan las armas

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Varios presentadores de la televisión estatal iraní han salido en pleno directo con kaláshnikovs para enseñar su uso y disparar. Las imágenes se han hecho virales en medio de las negociaciones de paz con Estados Unidos. En los vídeos aparecen tres conductores de diversos programas emitidos por la televisión de la República Islámica, según informa '20 Minutos'.

Los presentadores aparecen ofreciendo demostraciones sobre cómo se usan las armas, incluido la instrucción sobre cómo montar y desmontar un kaláshnikov. En una de las emisiones más difundidas, la presentadora Mobina Nasiri aparece en directo en el canal 3 sosteniendo una de esas armas.

Muchos apuntan a una preparación ante una posible escalada del conflicto

En otra, Hosein Hoseini aparece en el canal Ofogh junto a un militar que le da instrucciones sobre cómo utilizar este fusil e incluso realiza disparos dentro del estudio. En el canal 1 también se ha emitido otro segmento dedicado a explicar cómo desmontar y volver a montar el arma. Algunos de ellos, incluso, han afirmado que si fuese necesario se unirían a la guerra.

Las imágenes se han publicado rápidamente por las redes sociales y las reacciones no han tardado en aparecer. Algunos usuarios han interpretado estos vídeos como una señal de movilización de fuerzas en un contexto bélico y una muestra de preparación ante una posible escalada del conflicto.