Muchas personas están planificando sus vacaciones de verano y surge la duda de si comprar o no lo billetes de avión

El consejo del director del aeropuerto de Bilbao si tienes miedo a planificar las vacaciones por la falta de queroseno: "Las seguiría organizando igual"

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Una de las grandes incertidumbres que está dejando el conflicto en Irán ante el temor a que el queroseno llegue a escasear por la situación en Ormuz son los viajes en avión de los próximos meses. Muchas personas están planificando sus vacaciones de verano y surge la duda de si comprar o no lo billetes de avión ante la amenaza de futuras cancelaciones.

Si se adquiere un billete de avión, en caso de cancelación la responsable es la aerolínea. Debe recolocar en otro vuelo o devolver el dinero a los pasajeros afectados. En las últimas semanas se están viendo recargos aplicados en los billetes ya comprado por los pasajeros debido a la subida de los combustibles, dichos añadidos se consideran abusivos.

En el caso de los vuelos organizados, 20 días antes de que se inicia no se puede subir de ninguna manera el precio. Si sube más de un 8%, la agencia tiene que reembolsar todo el dinero.

En caso de cancelación del viaje, por un hipotético cierre del espacio aéreo, como ha ocurrido en Ormuz, las aerolíneas deben reembolsar el dinero en un máximo de 14 días. Si ya se está en destino, la compañía debe repatriar al pasajero lo antes posible. En caso de que la estancia se alargue a la fuerza, la agencia de viajes tiene que pagar hasta tres noches de alojamiento en la misma categoría de hotel.